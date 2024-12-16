Храм в честь святителя Тихона на улице Вилиса Лациса введут в эксплуатацию до конца года

Ещё два православных храма на территории СЗАО готовы к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщил депутат Госдумы, советник Патриарха по вопросам строительства Владимир Ресин на совещании, в котором приняли участие сотрудники Стройкомплекса столицы и представители РПЦ.
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