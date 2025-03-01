HP Inc задумалась о переносе производства части продукции в США

Руководство входящей в тройку крупнейших производителей ПК компании HP Inc. вчера уже заявляло, что к концу октября долю поставляемой на рынок США продукции китайского производства собирается снизить до 10 %, поскольку того требуют назначаемые Трампом импортные пошлины.
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