HP Inc задумалась о переносе производства части продукции в США

Руководство входящей в тройку крупнейших производителей ПК компании HP Inc. вчера уже заявляло, что к концу октября долю поставляемой на рынок США продукции китайского производства собирается снизить до 10 %, поскольку того требуют назначаемые Трампом импортные пошлины.