Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 318 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    БОльшего ЧМа, чем Надеждин, в "Президентах РФ" представить сложно! Ну, разве что Собчуха сравнится...Отказники
  • Владимир Фоминых
    кольцо в нос бычкам вставляют... прикольно когда кандидат быковатый это Вы верно заметилиОтказники
  • лина любимцева
    Нам еще в президенты ботоксные губы с кольцом в носу не хватало... ВООБЩЕ ДНО!!... Какой ужас....Отказники

По итогам интервью Карлсона с Путиным

По итогам интервью Карлсона с Путиным

В целом, по итогам интервью.1. Для РФ это была хорошая возможность донести свою позицию через стену западного мейнстрима.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Черных
Тогда Путин прав, играя с кукловодами по их же правилам, но для достижения своих целей.
Ответить
12 час.
СК
Сергей Ковалев
во-от! а теперь о &quot;целях&quot;, пожалуйста.
Ответить
11 час.
Ирина Черных
Целей много, но есть одна главная Цель:&quot;Сделать Россию снова Великой! &quot;
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх