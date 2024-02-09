В целом, по итогам интервью.1. Для РФ это была хорошая возможность донести свою позицию через стену западного мейнстрима.
По итогам интервью Карлсона с Путиным
Комментарии
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Ирина Черных
Тогда Путин прав, играя с кукловодами по их же правилам, но для достижения своих целей.
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12 час.
СК
Сергей Ковалев
во-от! а теперь о "целях", пожалуйста.
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11 час.
Ирина Черных
Целей много, но есть одна главная Цель:"Сделать Россию снова Великой! "
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9 час.
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