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Михаил Анисин: «Если Путин обратит внимание, «Крылья Советов» могут возродиться. В России только до президента доходит – сразу все решается. Но у него есть более глобальные задачи»

– Стало известно, что «Куньлунь» продолжит играть в Мытищах. Как вы относитесь к этому клубу? – У них своя политика.

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