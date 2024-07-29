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Полковник Зайцев рассказал, как группа "Альфа" задерживала шпионов

Полковник Зайцев рассказал, как группа "Альфа" задерживала шпионов

Бойцы группы "Альфа"© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сотрудники легендарной группы "А" ("Альфа") не только обезвреживали террористов – им также поручалось задерживать опасных агентов иностранных спецслужб.

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