Житель Подмосковья выиграл более 285 млн рублей

Он потратил на билет 150 рублей.Фото: Киселёв Сергей/Агентство «Москва»Житель Московской области выиграл более 285 млн рублей в лотерейной игре «Охота», рассказали 4 марта в крупнейшем распространителе всероссийских гослотерей «Столото».
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