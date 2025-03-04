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  • Сергей К
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Житель Подмосковья выиграл более 285 млн рублей

Житель Подмосковья выиграл более 285 млн рублей

Он потратил на билет 150 рублей.Фото: Киселёв Сергей/Агентство «Москва»Житель Московской области выиграл более 285 млн рублей в лотерейной игре «Охота», рассказали 4 марта в крупнейшем распространителе всероссийских гослотерей «Столото».

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