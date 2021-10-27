Общественный совет МВД Якутии поддерживает семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

Членом Общественного совета МВД по Республике Саха (Якутия) Васильевой Галиной Прокопьевной организована встреча сотрудников ПДН с матерями промышленного округа г.
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