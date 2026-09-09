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ТАСС

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В Хасавюрте при стрельбе погибли две женщины

В Хасавюрте при стрельбе погибли две женщины

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело после убийства двух женщин в кафе Хасавюрта, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

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