В Хасавюрте при стрельбе погибли две женщины

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело после убийства двух женщин в кафе Хасавюрта, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
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