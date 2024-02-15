Заигнорил и отказал в фото: Милохин рассказал, как им «побрезговал» Дуров

Тиктокер сбежал из России в Дубай в сентябре прошлого года. Российский программист и один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров отказался фотографироваться с тиктокером Даней Милохиным.
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