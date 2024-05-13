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В Словакии не поддержали депортацию украинских уклонистов

В Словакии не поддержали депортацию украинских уклонистов

Председатель комитета по международным делам парламента Словакии от правящей партии Smer Мариан Кэри выступает против насильственной депортации украинских беженцев призывного возраста, заявил он «Известиям».

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