Стало известно о недовольстве Трампа встречей британского короля с Зеленским

Встреча короля Великобритании Карла III с лидером Украины Владимиром Зеленским, состоявшаяся после скандала, который тот устроил в Овальном кабинете во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, вызвала недовольство со стороны Вашингтона.