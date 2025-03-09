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Стало известно о недовольстве Трампа встречей британского короля с Зеленским

Стало известно о недовольстве Трампа встречей британского короля с Зеленским

Встреча короля Великобритании Карла III с лидером Украины Владимиром Зеленским, состоявшаяся после скандала, который тот устроил в Овальном кабинете во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, вызвала недовольство со стороны Вашингтона.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Да опустился король, деградировал, если встречается с такой мразью...
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