Стало известно о недовольстве Трампа встречей британского короля с Зеленским

Встреча короля Великобритании Карла III с лидером Украины Владимиром Зеленским, состоявшаяся после скандала, который тот устроил в Овальном кабинете во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, вызвала недовольство со стороны Вашингтона.
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