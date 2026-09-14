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Траты российских операторов связи вырастут на четверть из-за 5G

Траты российских операторов связи вырастут на четверть из-за 5G

Капитальные вложения крупных российских операторов — МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Ростелеком», «ЭР-телеком холдинг» (бренд «Дом.

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