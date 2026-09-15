All-on-4 и All-on-6: современные подходы к восстановлению зубного ряда при полной адентии

Стоматолог Елена Пигорева рассказала, что благодаря протоколам All-on-4 и All-on-6 калужане могут восстановить весь зубной ряд за один день с помощью всего четырех или шести титановых стержней.
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