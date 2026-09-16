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Царьград

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Более 200 домов в САО приведут в порядок по программе капремонта в этом году

Более 200 домов в САО приведут в порядок по программе капремонта в этом году

На севере Москвы по программе капремонта приводят в порядок более 200 жилых домов. В Тимирязевском районе обновляют одни из самых высоких зданий САО и самое старое строение, включённое в программу этого года.

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