НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Кудашов о назначении Крикунова в «Динамо» из Петербурга: «Он все равно остается с нами, контролирует процесс и помогает, а там будет выправлять нынешнее положение»

— Сегодня Владимир Крикунов возглавил «Динамо» Санкт-Петербург. Насколько для вашего штаба это потеря? Может ли его приход изменить взаимодействие клубов по поводу перехода игроков? — Владимир Васильевич туда поехал с конкретной целью — подправить ситуацию, исправить имеющиеся ошибки и научить новому.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх