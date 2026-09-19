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Царьград

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Минздрав Приморья спас младенца весом 830 граммов на 26-й неделе

Минздрав Приморья спас младенца весом 830 граммов на 26-й неделе

В Приморье врачи спасли младенца, родившегося преждевременно на 26-й неделе с весом 830 граммов. Благодаря современным методам лечения и аппаратам искусственной вентиляции лёгких, уже к месяцу и 14 дням ребёнок набрал до 1460 граммов.

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