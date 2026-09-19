Минздрав Приморья спас младенца весом 830 граммов на 26-й неделе

В Приморье врачи спасли младенца, родившегося преждевременно на 26-й неделе с весом 830 граммов. Благодаря современным методам лечения и аппаратам искусственной вентиляции лёгких, уже к месяцу и 14 дням ребёнок набрал до 1460 граммов.