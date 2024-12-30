Подрядчик из Орла уложит новую тротуарную плитку в центре Тамбова за 113 млн рублей

Компания из Орла – ООО «Триумф» выиграла торги на благоустройство двух территорий в Тамбове. Это Соборная площадь, рядом с памятником Святителю Питириму, и сквер, в котором установлен памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.