Подрядчик из Орла уложит новую тротуарную плитку в центре Тамбова за 113 млн рублей

Компания из Орла – ООО «Триумф» выиграла торги на благоустройство двух территорий в Тамбове. Это Соборная площадь, рядом с памятником Святителю Питириму, и сквер, в котором установлен памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.
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