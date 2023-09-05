"Употребляет запрещенные вещества": коллега Зеленского выдал его секрет

Утро.ruШоу-бизнесПодписаться"Употребляет запрещенные вещества": коллега Зеленского выдал его секретКогда-то Владимир Зеленский считался одним из самых талантливый украинских актеров, юмористов и продюсеров.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииГГостьРазве это секрет? Всем этот секрет давно известен.Ответить19 час.СЗСвета ЗаходскаяКакая же у них внешность противная..Кулеба и Зеля как братья..оба страшные,бр...Ответить19 час.ТEТатьяна EtnaКакой недотёпа писал статью? Одни ошибки!Ответить6 час.
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