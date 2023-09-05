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"Употребляет запрещенные вещества": коллега Зеленского выдал его секрет

"Употребляет запрещенные вещества": коллега Зеленского выдал его секрет

Когда-то Владимир Зеленский считался одним из самых талантливый украинских актеров, юмористов и продюсеров.

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Комментарии
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Г
Гость
Разве это секрет? Всем этот секрет давно известен.
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19 час.
СЗ
Света Заходская
Какая же у них внешность противная..Кулеба и Зеля как братья..оба страшные,бр...
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19 час.
ТE
Татьяна Etna
Какой недотёпа писал статью? Одни ошибки!
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6 час.

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