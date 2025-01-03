Агата Муцениеце опубликовала фото поцелуя с возлюбленным после слухов о романе с «несвободным» мужчиной

Начнем с того, что Super своими глазами видел Агату Муценице и Петра Дрангу на одном из столичных мероприятий, и пара не скрывала романтических чувств друг к другу — камеры на них в тот момент направлены не были.
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