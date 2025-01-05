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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сооснователь Naughty Dog Эндрю Гэвин признался, почему им пришлось продать студи...

Сооснователь Naughty Dog Эндрю Гэвин признался, почему им пришлось продать студи...

Сооснователь Naughty Dog Эндрю Гэвин признался, почему им пришлось продать студию SonyСооснователь Naughty Dog Эндрю Гэвин в одном из своих обширных постов в социальных сетях признался, что из-за раздутых игровых бюджетов им пришлось продать компанию.

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