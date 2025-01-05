Сооснователь Naughty Dog Эндрю Гэвин признался, почему им пришлось продать студи...

Сооснователь Naughty Dog Эндрю Гэвин признался, почему им пришлось продать студию SonyСооснователь Naughty Dog Эндрю Гэвин в одном из своих обширных постов в социальных сетях признался, что из-за раздутых игровых бюджетов им пришлось продать компанию.