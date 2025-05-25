Иран обвинил Трампа в попытке подорвать культурную основу нации

ТЕГЕРАН, 25 мая, ФедералПресс. В столице Ирана подвергли критике намерения президента США Дональда Трампа изменить название Персидского залива на Арабский, подчеркнув, что для иранского народа это не просто географическое обозначение.
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