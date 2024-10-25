Мир ждёт битва «гостей из будущего» — наша Алиса Селезнёва против их Терминатора Организация Объединенных Наций и ее нынешний генсек Антониу Гутерриш в последнее время все чаще оказываются в центре политических скандалов.
Украина покончила с ООН: Генсек Гутерриш внесен в «расстрельный список» Киева
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Гуттериш одна попал на сковородку! Иран недоволен, Израиль ещё более, а тут и Киев с Клоуном. Куда бедному податься - да пойти в БРИКС и сдаться!
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18 час.
Evgenija Palette
Всегда говорю - ЛУЧШЕ НИКОГДА НЕ ВРАТЬ!!!!!!! И НЕ ВРУ!!!! Потому что, когда-нибудь ВСЁ РАВНО ОКАЖЕШЬСЯ "ВСЕМИРНЫМ БРЕХУНОМ"... А это - что-то, вроде половой тряпки... Все будут НАСТУПАТЬ И ИДТИ МИМО...
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16 час.
лл
лина любимцева
Бывшая Украина, под управлением жЫдо-бандэровцев, не только с ООН покончила. Она ПОКОНЧИЛА СО ВСЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ!!
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11 час.
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