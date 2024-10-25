☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Ну теперь продажная, анти русская полиция покажет себя во всей красе! Губернатор тоже. Русских пересажают, цыган опра...УРАЛ: Разгораются...
  • Семен Демин
    Да в полиции половина бабы. Что они могут? Ничего!УРАЛ: Разгораются...
  • Семен Демин
    К чему эта критика Запада?  Понятно, что там нет демократии. А у нас есть. Поэтому в России и бардак, Мы все никак не...Роджерс: Свободны...

Украина покончила с ООН: Генсек Гутерриш внесен в «расстрельный список» Киева

Украина покончила с ООН: Генсек Гутерриш внесен в «расстрельный список» Киева

  Мир ждёт битва «гостей из будущего» — наша Алиса Селезнёва против их Терминатора Организация Объединенных Наций и ее нынешний генсек Антониу Гутерриш в последнее время все чаще оказываются в центре политических скандалов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Гуттериш одна попал на сковородку! Иран недоволен, Израиль ещё более, а тут и Киев с Клоуном. Куда бедному податься - да пойти в БРИКС и сдаться!
Ответить
18 час.
Evgenija Palette
Всегда говорю - ЛУЧШЕ НИКОГДА НЕ ВРАТЬ!!!!!!! И НЕ ВРУ!!!! Потому что, когда-нибудь ВСЁ РАВНО ОКАЖЕШЬСЯ &quot;ВСЕМИРНЫМ БРЕХУНОМ&quot;... А это - что-то, вроде половой тряпки... Все будут НАСТУПАТЬ И ИДТИ МИМО...
Ответить
16 час.
лл
лина любимцева
Бывшая Украина, под управлением жЫдо-бандэровцев, не только с ООН покончила. Она ПОКОНЧИЛА СО ВСЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ!!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх