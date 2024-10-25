Украина покончила с ООН: Генсек Гутерриш внесен в «расстрельный список» Киева

Геннадий Бережнов Гуттериш одна попал на сковородку! Иран недоволен, Израиль ещё более, а тут и Киев с Клоуном. Куда бедному податься - да пойти в БРИКС и сдаться!

Evgenija Palette Всегда говорю - ЛУЧШЕ НИКОГДА НЕ ВРАТЬ!!!!!!! И НЕ ВРУ!!!! Потому что, когда-нибудь ВСЁ РАВНО ОКАЖЕШЬСЯ "ВСЕМИРНЫМ БРЕХУНОМ"... А это - что-то, вроде половой тряпки... Все будут НАСТУПАТЬ И ИДТИ МИМО...