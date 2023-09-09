Одна деталь, способная полностью преобразить интерьер всей спальни

Легко изменить внешний вид спальни, добавить «изюминку» в интерьер и подчеркнуть индивидуальность владельца комнаты способно изголовье кровати, которое обычно остается без внимания.
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