Kyodo: Кисида уйдёт с поста главы внутрипартийной фракции из-за скандала

Премьер-министр Японии Фумио Кисида уйдёт с поста руководителя фракции в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в связи со скандалом с предполагаемыми нарушениями в отношении политических пожертвований, говорится в публикации агентства Kyodo.
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