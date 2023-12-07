Kyodo: Кисида уйдёт с поста главы внутрипартийной фракции из-за скандала

Премьер-министр Японии Фумио Кисида уйдёт с поста руководителя фракции в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в связи со скандалом с предполагаемыми нарушениями в отношении политических пожертвований, говорится в публикации агентства Kyodo.