Буцкая попросит Росстандарт обеспечить безопасное катание на тюбингах

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратится в Росстандарт с просьбой урегулировать безопасную эксплуатацию тюбингов.
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