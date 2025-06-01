История и археология: Первые китайцы на Руси: кто такой Кабышейка и почему подданых Поднебесной звали Тимошка, Митька и Васька

В древней Руси, конечно, имели представление о существовании Китая. Но личная встреча с китайцами состоялась в середине семнадцатого века.
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