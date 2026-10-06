Происшествия
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Происшествия

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В связи с террористическими атаками украинских боевиков по гражданским объектам в Московской области и Донецкой Народной Республике возбуждены уголовные дела

В связи с террористическими атаками украинских боевиков по гражданским объектам в Московской области и Донецкой Народной Республике возбуждены уголовные дела

В ночь на 6 октября вооруженные формирования Украины с применением беспилотников нанесли массированный удар по домам, хозяйственным постройкам и автомобилям в Московской области.

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