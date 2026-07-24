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ТАСС

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Диктор парада ВМФ заявил, что телеведущие избавляются от "рекламной" ошибки 90-х

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Российские дикторы начали избавляться от главной ошибки 90-х, которую они приобрели, наслушавшись зарубежной рекламы, и возвращаются к классическим интонациями Юрия Левитана и Игоря Кириллова.

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