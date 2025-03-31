Дайджест дня: будущая Mazda EZ-60, новый старый шеф Volvo и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В Китае опубликованы тизеры нового электрического кроссовера Mazda EZ-60, премьера которого состоится в апреле на автосалоне в Шанхае.
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