Дайджест дня: будущая Mazda EZ-60, новый старый шеф Volvo и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В Китае опубликованы тизеры нового электрического кроссовера Mazda EZ-60, премьера которого состоится в апреле на автосалоне в Шанхае.