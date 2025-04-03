Полицейские в Щукине помогли расследованию дела о взятках

Сотруднику полиции в СЗАО предъявлено обвинение в получении взятки. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, противоправные действия со стороны полицейского были выявлены благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников ОСБ УВД по СЗАО, (которое расположено в районе Щукино).