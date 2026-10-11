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ИА Регнум

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Несколько человек пострадали в результате новой атаки на аэропорт Эр-Рияда

Несколько человек получили ранения в результате новой атаки на международный аэропорт имени короля Халида в саудовском Эр-Риде.

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