Экс-тренер ЦСКА Тарханов предрек трудности "Зениту" в игре с "Крыльями Советов"

Бывший главный тренер московского ЦСКА и екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов в интервью Legalbet заявил, что самарские "Крылья Советов" могут зацепиться за очки в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита".