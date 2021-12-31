Нагиев обратился к внебрачному 13-летнему сыну со сцены

Российский актер и телеведущий музыкального шоу «Гoлoс» Дмитрий Нагиев на Первом канале в финале 10-го сезона неожиданно обратился со сцены к своему 13-летнему внебрачному сыну Марку, о существовании которого не знали даже многие его поклонники .