Известный IT-эксперт рассказал как обнаружить признаки взлома смартфона

Один из основных признаков — быстрая разрядка аккумулятора гаджета.Известный IT-эксперт Михаил Шурыгин поделился с журналистами RT, как обнаружить признаки взлома смартфона и вредоносные программы на устройстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии