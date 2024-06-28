Принять меры: в Минобороны РФ сделали жесткое заявление из-за полетов дронов США над Черным морем

Принять меры: в Минобороны РФ сделали жесткое заявление из-за полетов дронов США над Черным моремВ Минобороны России отметили высокую интенсивность полетов разведывательных беспилотников США над акваторией Черного моря, которые осуществляют целеуказания высокоточному оружию, поставляемому ВСУ западными государствами, для нанесения ударов по России.
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