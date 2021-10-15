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Большинство россиян поддержали идею развода в трудной ситуации

Большинство россиян поддержали идею развода в трудной ситуации

За последние годы в России статистика разводов становится все более неутешительной. В 2020-м году на каждые 100 браков пришлось 73 развода.

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