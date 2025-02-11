Ринат Аюпов инициировал мемориальную акцию к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В рамках реализации проекта «Астрахань помнит героев» депутат Госдумы рассказал о своих родственниках-участниках ВОВ и призвал жителей области поделиться в социальных сетях воспоминаниями о подвигах предков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии