🟢 В 2025 году в Крыму благоустроят около 70 общественных территорий Также планируется благоустройство порядка 150 дворовых территорий, сообщил заместитель министра ЖКХ РК Андрей Клищевский.
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🟢 В 2025 году в Крыму благоустроят около 70 общественных территорий Также планируется благоустройство порядка 150 дворовых территорий, сообщил заместитель министра ЖКХ РК Андрей Клищевский.