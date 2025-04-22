Депутат Немкин предупредил о схемах мошенников в отношении подростков

Аферисты изучают особенности несовершеннолетних в соцсетях Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал RT, что мошенники активно осваивают подростковую аудиторию, адаптируя схемы под их интересы и особенности поведения в интернете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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