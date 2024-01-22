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Ольге Бузовой подарили новую машину после жалоб ее матери на безденежье

Ольге Бузовой подарили новую машину после жалоб ее матери на безденежье

Певица Ольга Бузова стала обладателем нового автомобиля. Соответствующий подарок артистке преподнесли на день рождения после публичных жалоб ее матери Ирины на падение доходов, сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

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