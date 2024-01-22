Ольге Бузовой подарили новую машину после жалоб ее матери на безденежье

Певица Ольга Бузова стала обладателем нового автомобиля. Соответствующий подарок артистке преподнесли на день рождения после публичных жалоб ее матери Ирины на падение доходов, сообщает Telegram-канал «НеМалахов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии