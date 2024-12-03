Fox News: Трамп пригрозил премьеру Трюдо, что Канада станет 51-м штатом США

Это произойдет, если Оттава не сможет решить проблемы с миграцией и контрабандой наркотиков, подчеркнул политикИзбранный президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил, что Канада может стать 51-м штатом США, если властям не удастся решить проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков*.