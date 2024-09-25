Ввод новых российских брендов ретейла может сократиться на 20%

Запуск новых российских брендов в сфере ретейла может показать отрицательную динамику. В текущем году на рынок могут выйти 32 локальные марки, что на 20% меньше год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на Nikoliers.
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