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Кедми высмеял возможные поставки «Железного купола» Украине

Кедми высмеял возможные поставки «Железного купола» Украине

Сообщения о возможных поставках Украине комплексов ПВО «Железный купол» поставили в тупик многих военных специалистов.

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Россиянин
Хохлу главное не польза, а "щобы було". Вот у него есть, а у других нет. Тогда он горделиво приосанится и начнет прохаживаться важно. А вокруг все будут им завидовать. Вот что им движет. Вот что им важнее всего на свете.
Алексей Зверев
Всё что дают окраине, через неделю уже в ЛДНР !!!
Наиль Бакиров
Хохлам не важны тактико- технические характеристики этого оружия , там главную роль играет название - ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОЛ !!!

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