Кедми высмеял возможные поставки «Железного купола» Украине

События в миреКедми высмеял возможные поставки «Железного купола» Украине Сообщения о возможных поставках Украине комплексов ПВО «Железный купол» поставили в тупик многих военных специалистов.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРоссиянинХохлу главное не польза, а "щобы було". Вот у него есть, а у других нет. Тогда он горделиво приосанится и начнет прохаживаться важно. А вокруг все будут им завидовать. Вот что им движет. Вот что им важнее всего на свете.Алексей ЗверевВсё что дают окраине, через неделю уже в ЛДНР !!!Наиль БакировХохлам не важны тактико- технические характеристики этого оружия , там главную роль играет название - ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОЛ !!!Комментировать
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