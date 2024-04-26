Министры обороны РФ и Киргизии Шойгу и Бекболотов подписали два соглашения

Министры обороны России и Киргизии Сергей Шойгу и Бактыбек Бекболотов подписали два соглашения на встрече в Астане, где проходит совещание глав Минобороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии