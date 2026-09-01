2 сентября: какой сегодня день

2 сентября в Вооружённых Силах Российской Федерации отмечается День российской гвардии. Этот памятный день ВС РФ установлен в 2000 году указом Президента России Владимира Путина в связи с 300-летним юбилеем российской гвардии и в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы.