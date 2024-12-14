Ивлееву признали виновной в дискредитации российской армии

ТАСС: в суде подтвердили виновность Ивлеевой в дискредитации ВС России Суд апелляционной инстанции признал блогера Анастасию Ивлееву виновной в совершении административного правонарушения — дискредитации ВС РФ, передает ТАСС.
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