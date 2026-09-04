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Загадка племени ловуа: память о динозаврах и белых пирамидах

Загадка племени ловуа: память о динозаврах и белых пирамидах

Когда начинаешь погружаться в устные традиции разных народов, быстро понимаешь, насколько это недооценённый источник информации.

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