Политик ХДС Гюнтер: Германии необходимо восстановить обязательную военную службу

Премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, член ХДС Даниэль Гюнтер заявил, что партийная конференция будет работать над возобновлением обязательной воинской службы, поскольку в бундесвер испытывает нехватку людей.
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