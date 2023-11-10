Мобильный телефон стал частью нашей жизни. Более того, основная функция – совершение и прием звонков – постепенно отошла на второй план с развитием технологий и появлением новых форматов связи.
Авто Mail
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Мобильный телефон стал частью нашей жизни. Более того, основная функция – совершение и прием звонков – постепенно отошла на второй план с развитием технологий и появлением новых форматов связи.
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