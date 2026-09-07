Все, что нужно знать о вирусе гриппа

Как мы заражаемся гриппом и как долго больной является источником инфекции? Существует ли лекарство от гриппа, обязательно ли во время болезни принимать витамин С? В нашей статье мы развеем все мифы о гриппе, расскажем вам о распространенных ошибках в лечении, а также о питании во время этой крайне неприятной болезни.